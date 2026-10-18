Войната в Украйна:

Зеленски: САЩ подновиха обмена на разузнавателна информация с Украйна

18 октомври 2026, 15:58 часа 3169 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Zelenskiy / Official
Зеленски: САЩ подновиха обмена на разузнавателна информация с Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че САЩ са възобновили обмена на разузнавателна информация с Украйна, след като го бяха преустановили за „известен период от време“. В интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC той изрази също така надежда, че преговори със Съединените щати могат да се състоят още идната седмица. Същевременно не са предоставени повече подробности за това как е бил възобновен обменът на разузнаване.

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Спирането на разузнаване от САЩ за Украйна

На 14 октомври Зеленски заяви, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е предупредила, че обменът на разузнавателна информация може да бъде преустановен, освен ако Украйна не спре да нанася удари по нефтопреработвателни заводи в Русия. Държавният глава отказа - той обяви, че няма да се поддаде на натиск и че Киев ще продължи да удря руските рафинерии, които захранват войната на диктатора Владимир Путин. Това се случи, след като Москва, така или иначе, не спази "енергийното примирие" на Тръмп.

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В това време ясни примери от Зеленски показаха липсата на разузнаване от страна на американците - той заяви, че в две поредни нощи Русия е атакувала Киев с балистични ракети, но партньорите не са предупредили украинците.

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Снимка: Getty Images

Президентът на страната отбеляза, че Украйна сътрудничи с много държави в областта на разузнаването, но получава информация за изстрелванията на руски балистични ракети конкретно от САЩ.

На 14 октомври Европейската комисия заяви, че все още не е забелязала никакви признаци, че обменът на разузнавателна информация между Украйна и САЩ е бил преустановен.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, 18 октомври, че системата за сателитна комуникация Starshield - военният елемент на Starlink - понастоящем не е достъпна за Украйна и че въпросът се обсъжда.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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