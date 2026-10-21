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Евростат коригира данните за дефицита по държавния бюджет от 3,5 на 4%

21 октомври 2026, 20:11 часа 938 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Евростат коригира данните за дефицита по държавния бюджет от 3,5 на 4%

Евростат коригира данните за дефицита по държавния бюджет от 3,5 на 4%. Основната причина са неосчетоводени разходи за ремонт на пътища, обясниха от министерството на финансите. По закон дефцитът трябва да бъде до 3 на сто.

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От финансовото министерство обясниха, че преизчисленият дефицит ще се отрази и върху бюджетите на държавата през следващите години. В момента срещу страната ни има започната процедура за свръхдефицит.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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