Еврото с нещо рядко срещано напоследък: За втори пореден ден върви в същата посока

Откакто на 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, и курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, единната европейска валута изпитва трудности да стабилизира курса си. Два дни след антирекорда за последната година и половина еврото отново беше близо до него, но вече два поредни дни успява да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 16 октомври, за 1,1232 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,17% над последното отчетено ниво в четвъртък.

Още: Еврото запазва оптимистичната си посока след невиждани отдавна стойности

Европейската централна банка определи на 15 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1208 щатски долара спрямо 1,1195 щатски долара на 14 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Още: След годишния антирекорд: Еврото мина успешно първи важен тест

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 18 септември - 1,1487 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври 2026 г. - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.