Еврото за кратко премина психологическа граница, но бързо смени посоката

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, но оттогава насам единната европейска валута постепенно стабилизира курса си. Два дни след антирекорда за последната година и половина еврото отново беше близо до него, но постепенно успяваше да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. Макар с леко падане под нея за кратък момент вчера, на 20 октомври запазването на последната изградена тенденция изглежда сигурно.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 20 октомври, за 1,123 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,17% нас последното отчетено ниво в понеделник.

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Европейската централна банка определи на 19 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1225 щатски долара спрямо 1,1253 щатски долара на 16 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 21 септември - 1,1467 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври 2026 г. - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.