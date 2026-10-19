Кабинетът "Радев":

Еврото започва новата седмица с обрат в хода си, но важна тенденция се запазва

19 октомври 2026, 9:25 часа 984 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото започва новата седмица с обрат в хода си, но важна тенденция се запазва

Откакто на 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, и курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, единната европейска валута изпитва трудности да стабилизира курса си. Два дни след антирекорда за последната година и половина еврото отново беше близо до него, но после два поредни дни успяваше да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. Макар с леко понижение в началото на новата седмица, тенденцията, изглежда, се запазва.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 19 октомври, за 1,122 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,16% под последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 16 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1253 щатски долара спрямо 1,1208 щатски долара на 15 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 21 септември - 1,1467 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври 2026 г. - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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