ОББ удължи до края на 2026 г. срока за безплатно внасяне на левове по сметки в евро

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, взе решение да удължи до края на 2026 г. срока за безплатно внасяне на левове по сметки в евро за своите клиенти. Промяната има за цел да улесни клиентите на банката, които все още разполагат с левове в брой, като им даде възможност да ги внесат безплатно по своите сметки. Те могат да направят вноската по съществуваща сметка в евро във всеки от над 170-те клона на банката в цялата страна.

Клиентите, които се възползват от услугата и внесат останалите си левове по сметка в евро, могат да използват посещението си в клон на ОББ, за да получат актуална и професионална консултация по въпроси, свързани с банкови, инвестиционни и застрахователни продукти, както и с допълнителното пенсионно осигуряване. Те могат също да актуализират личните си данни, да се информират за възможностите за откриване на подходящи за тях планове и да се запознаят с актуалните новини и промоции на банката.

Клиентите могат също да използват кутиите за дарения в клоновете, поставени в рамките на програмата "Монети за добро" на ОББ. От банката напомнят, че през първите шест месеца на годината по този начин са набрани близо 33 000 евро, които ще бъдат разпределени за финансиране на 20 проекта в цялата страна. Средствата, които се набират в момента, ще бъдат в подкрепа на проектите, участващи в 17-ото издание на дарителската програма на ОББ "Избери, за да помогнеш".

Банката преустанови двойната визуализация на стойностите в евро и левове, като от началото на октомври на сайта на ОББ е публикувана „Тарифа за такси и комисиони за физически лица“, в която таксите и стойностите на операциите вече са посочени единствено в евро. Двойната визуализация беше преустановена изцяло и в дигиталните канали, извлеченията и справките.

ОББ разполага с широка мрежа от клонове, ипотечни и бизнес центрове. В над 170 клона в цялата страна клиентите получават професионално съдействие от квалифицирани експерти, които предоставят консултации и качествено обслужване на частни и бизнес клиенти. Като част от най-голямата банково-застрахователна група в България, ОББ предлага също продукти и услуги в областта на общото застраховане, животозастраховането, здравното застраховане, допълнителното пенсионно осигуряване, инвестициите и управлението на активи. Наред с това ОББ разполага с една от най-големите банкоматни мрежи в страната – близо 800 банкомата, разположени на ключови места, като обществени сгради, търговски обекти и клонове на банката. От тях над 240 разполагат с депозитна функция, която дава възможност на клиентите със сметка в ОББ да внасят средства по нея, без да използват банковите клонове.