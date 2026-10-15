16 години по-късно: Моуриньо отново извади прочутата история с "котката" на бял свят

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо върна феновете назад във времето. 16 години след прочутата реплика, която отправи към Карим Бензема, той отново използва интересна метафора с котки. Този път португалецът се позова на поговорка от родната си страна, за да критикува момента, в който е наложено наказанието на звездата на "кралете" Винисиус Жуниор. В изявление след мача с Рома в сряда вечерта Моуриньо използва израза "котката е скрита, но опашката ѝ се вижда" - намек за мотивите, които според него никой не може да прикрие. Винисиус беше научил за наказанието си от четири мача в испанското първенство едва два часа преди началото на двубоя на "Олимпико".

Моуриньо и Бензема: историята с котката, която влезе в историята на футбола

Но това, което се случи преди 16 години, още се пази в умовете на най-верните фенове на мадридчани. Всичко започна на 11 ноември 2010 година. Моуриньо, който по това време беше в първия си мандат в Реал Мадрид, използва забавна аналогия с котка, за да опише ситуацията на Бензема, докато французинът се бореше с Гонсало Игуаин за титулярното място на нападател. Португалският треньор каза тогава: "Ако нямаш куче, с което да отидеш на лов, а имаш котка, тогава отиваш с котката, защото не можеш да отидеш сам."

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По това време Игуаин беше извън игра поради контузия, а Моуриньо обясняваше как ще се справи без него, като ще разчита на Бензема от самото начало в мача срещу Реал Сарагоса. Никой не остави тази реплика без отговор. Тя се превърна в една от най-емблематичните цитати в кариерата на Моуриньо и се запечата и в паметта на Бензема. Години по-късно нападателят призна: "Заради историята с котката, която Моуриньо измисли, изгубих самообладание и му казах това, което трябваше да му кажа."

"Котката вече не се крие"

Около 5 816 дни след тази забележка към Бензема котките се завръщат, само че мишената е напълно различна. Моуриньо насочи критиките си към момента на налагане на наказанието от четири мача на Винисиус Жуниор. На пресконференцията си след мача с Рома Моуриньо заяви: "Ще ми позволите ли да задам един въпрос? Нормално ли е един играч да разбере, два часа преди мача, че ще бъде наказан с четири мача? Няма нужда да ми отговаряте. Нормално ли е това? Не можеха ли да обявят решението сега или утре сутринта? Трябваше ли да го обявят, докато бяхме на път към стадиона? На португалски казваме: котката е скрита, но опашката ѝ се вижда. Мисля, че котката вече не е скрита."

Той спря дотук: "Котката се държи свободно и се случват неща без никакъв срам. Тя се държи свободно. Това да се случи два часа преди мача, с играч, който принадлежи към испански отбор, донесъл три точки за репутацията на испанския футбол, не ми се струва нормално. Но аз вече възприемам тези неща като нормални, защото котката вече не се крие. Това ли е въпросът?"

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