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Астрономически суми в класация за най-скъпите звезди в световния футбол

22 октомври 2026, 11:05 часа 465 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Астрономически суми в класация за най-скъпите звезди в световния футбол

Кристиано Роналдо за четвърта поредна година оглавява класацията на най-високоплатените футболисти в света на американското списание "Forbes". Очаква се звездата на Ал Насър да заработи 300 милиона долара през сезон 2026/2027, докато големият му съперник Лионел Меси остава на второ място с прогнозни приходи от 145 милиона долара. Разликата между двамата е внушителните 155 милиона долара.

Кои са най-високоплатените футболисти в света?

Класацията на "Forbes" отчита както заплатите и бонусите от клубовете, така и приходите от спонсорски договори, рекламни кампании и бизнес начинания извън футбола. При Роналдо основната част от заработеното идва от договора му с Ал Насър. Очакванията са около 223 милиона долара да бъдат от футболните му ангажименти, а други 44 милиона долара да постъпят от дейности извън терена.

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Меси и Роналдо

При Меси разпределението е различно. Аржентинецът се очаква да получи приблизително 62 милиона долара от договора си с Интер Маями, докато приходите му от спонсорства и бизнес начинания достигат около 67 милиона долара. Така извънфутболните му дейности носят повече средства от възнаграждението му на терена.

Общите прогнозни приходи на десетимата играчи в класацията възлизат на около 942 милиона долара. От "Forbes" уточняват, че сумите са прогнозни оценки преди данъци и плащания към агенти. Трансферните суми не се включват в изчисленията, но се отчитат определени приходи от продажба на дялове в компании, в които футболистите участват.

Ето как изглежда челната десетка за сезон 2026/2027 според "Forbes":

Кристиано Роналдо – 300 млн. долара

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Лионел Меси – 145 млн. долара

Килиан Мбапе – 100 млн. долара

Ерлинг Холанд – 85 млн. долара

Винисиус Жуниор – 76 млн. долара

Ламин Ямал – 55 млн. долара

Садио Мане – 54 млн. долара

Джуд Белингам – 45 млн. долара

Хари Кейн – 42 млн. долара

Мохамед Салах – 40 млн. долара

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Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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