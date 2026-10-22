Безредиците във Франция застрашават дербито между ПСЖ и Олимпик Лион

Предстоящият двубой между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион от френската Лига 1 може да бъде отложен заради продължаващите безредици в страната. Срещата е планирана за неделя, но според местните медии съществува вероятност да бъде преместена с 24 часа. Според информация на френското издание "Екип" една от възможностите е сблъсъкът между двата отбора да се проведе в понеделник вместо в неделя. Към момента обаче няма окончателно решение за промяна.

Продължаващите безредици в Париж принуждават властите да обмислят пренасрочване на двубоя

Основната причина за опасенията са продължаващите безредици в различни части на Франция, особено в столицата Париж. За предстоящия уикенд са планирани нови масови протести, което поставя под въпрос възможността за нормалното провеждане на някои големи спортни събития.От полицията увериха, че са по-добре подготвени за евентуални инциденти и разполагат със специален план за противодействие на безредиците. Въпреки това организацията на дербито между ПСЖ и Олимпик остава сериозно предизвикателство за властите.

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Сред събитията, който също попадат под риск през уикенда е двубоят по американски футбол между Питсбърг Стийлърс и Ню Орлиънс Сейнтс, който трябва да се проведе на стадион "Стад дьо Франс". Срещата между ПСЖ и Лион се разглежда като едно от по-рисковите спортни събития във Франция заради мащаба на интереса към двата клуба и необходимостта от сериозни мерки за сигурност. Междувременно в програмата на осмия кръг на Лига 1 вече беше направена промяна. Двубоят между Тулуза и Троа беше преместен от събота за неделя.

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