Бивш треньор на Байерн Мюнхен е фаворит за Манчестър Юнайтед

Бившият старши треньор на Байерн Мюнхен и националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман е сред фаворитите за заместник на намиращия се под сериозен натиск мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик, твърди английското издание "The Telegraph". Позицията на Карик се разклати още повече след тежкото поражение на Ман Юнайтед с 1:4 от Комо в Шампионската лига в сряда вечер. "Червените" дяволи са в серия от 7 поредни мача без победа във всички турнири.

Юлиан Наглесман има интерес да поеме Ман Юнайтед

Нагелсман е сред основните кандидати, които Манчестър Юнайтед би могъл да разгледа, ако се стигне до треньорска рокада. 39-годишният специалист в момента е без работа, след като напусна германския национален отбор след Световното първенство през лятото. Твърди се, че той има интерес към възможността да поеме Ман Юнайтед, но на този етап ръководството на "червените дяволи" не е предприело официални стъпки, тъй като все още запазва доверието си в Майкъл Карик.

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От Юнайтед продължават да се доверяват на Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед обаче записа едва 2 успеха в 11 мача от началото на сезона и няма победа в последните си 7 срещи във всички турнири. Междувременно, изданието "TalkSport" информира, че мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер, който също бе споменаван като вариант за наследник на Карик, няма намерение да напуска настоящия си клуб. Във Висшата лига "червените дяволи" се намират на 13-ата позиция със 7 точки от 7 мача - 1 победа, 4 равенства и 2 загуби. А в Шампионска лига те са на 20-о място с 3 точки от 3 мача.

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