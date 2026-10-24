Близко до Реал Мадрид издание: "Доволни са от Моуриньо, знае как да се справя с егото на звездите"

В Реал Мадрид назначиха Жозе Моуриньо с целта да се справи с голямото его на играчите, тъй като през последните години на "Сантиаго Бернабеу" пристигнаха много от големите звезди на световния футбол. Именно сблъсъка на интереси в съблекалнята беше и причината Шаби Алонсо да бъде уволнен през миналия сезон. Според авторитетното издание "Марка", което е близко до Реал Мадирд, в клуба са доволни от работата на Моуриньо до този момент.

В Реал Мадрид царува спокойствие

Пред "Марка" говорят източници от съблекалнята на Реал Мадрид. Те твърдят, че в клуба са много доволни от работата на Жозе Моуриньо, който е близък с играчите. Специалния има добра връзка с най-големите фигури на "Сантиаго Бернабеу" и постига спокойствие в съблекалнята, каквото в Реал Мадрид не е виждано от няколко години насам. Това, което помага на Моуриньо в ситуацията не е само респектът, който играчите имат към него заради големите му успехи. Той има индивидуален подход към всеки един от футболистите и личното му отношение печели още по-голямо уважение.

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Жозе Моуриньо изпълнява задачата си

За разлика от периодите на Шаби Алонсо и Алваро Арбелоа в Реал Мадрид, когато съблекалнята беше разделена на групички, сега водещите футболсити са доволни от начина, по който Жозе Муриньо управлява. Освен това Специалния е успял да спечели доверието на играчите и въпреки незадоволителните резултати на терена, всичко в отбора е под контрол. Именно това е бил приоритетът на Реал Мадрид и затова е бил привлечен Жозе Моуриньо.

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