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Боримиров: "Искам Левски да е Левски, отиваме за победа в Чехия"

21 октомври 2026, 15:56 часа 942 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Боримиров: "Искам Левски да е Левски, отиваме за победа в Чехия"

Левски замина за Чехия, където ще гостува на местния Виктория Пилзен в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Срещата ще се проведе на 22 октомври от 22:00 ч. българско време. "Сините" ще се надяват на победа, след като допуснаха загуба в пърия си мач и завършиха наравно във втория. Даниел Боримиров, който е част от съвета на директорите в Левски, говори пред медиите по повод предстоящата среща на "сините".

Даниел Боримиров: "Ще се стараем да надграждаме"

Ето какво каза Даниел Боримиров: "Отиваме за максимума в Чехия. Силата на нашия отбор е колективът, който е изграден през тази година и половина, откакто Хулио е начело на отбора. Ще се стараем да надграждаме, за да може да бъдем там, където искаме. Виждаме какви изненади се случват по мачовете. Левски не е изключение. Искам Левски да е Левски. Във всеки един мач да радваме с играта си нашите фенове. Най-важното нещо е да вземем трите точки, защото когато побеждаваш, всички са доволни.

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Даниел Боримиров

"Контузията на Търдин не е сериозна"

Хулио най-правилно може да каже на колко процента е готов Акрам и колко може да играе. Контузията на Търдин не е сериозна. Хулио е решил да го съхрани за следващия мач. Когато нещо се случи, вие ще го разберете от нашия сайт. Искам да сме по-ефективни в атака". В първата си среща в Лига Европа Левски загуби домакинството си на РБ Залцбург. А във втората направи равенство 1:1 като гост на НЕК Ниймеген.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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