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Борусия Дортмунд се измъчи срещу дебютант, Фенербахче се размина с първа победа в Шампионска лига

20 октомври 2026, 21:48 часа 851 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Борусия Дортмунд се измъчи срещу дебютант, Фенербахче се размина с първа победа в Шампионска лига

Третият кръг от основната част на Шампионска лига започна с интригуващи двубои, които поднесоха повече драма, отколкото очакванията предполагаха. Борусия Дортмунд взе трудна победа от дебютанта в "турнира на богатите" Сабах. В далечното гостуване "жълтата стена" триумфира с 2:1. А турският гранд Фенербахче направи равенство 2:2 със Славия Прага и се размина на косъм с първи 3 точки от началото на новия сезон в Шампионска лига.

Борусия Дортмунд взе трудна победа в Азербайджан

Борусия Дортмунд изпита неочаквани трудности срещу Сабах, като владееше събитията на терена през по-голямата част от срещата, но не толкова убедително, колкото се очакваше. Голмайсторът на "жълтата стена" Гираси откри резултата още в 10-ата минута. Германците бяха на път да се оттеглят с гол преднина на почивката, но Ейдън МакКарти изравни в 39-ата минута. През второто полувреме Борусия взе инициативата в свои ръце и още в 53-ата минута си върна водачеството. Домакините имаха няколко възможности да изравнят отново, но така и не стигнаха до втори гол. Така Борусия Дортмунд взе победа с 2:1.

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Фенербахче допусна изравняване в последната минута

Фенербахче започна изключително силно домакинството си на Славия Прага, като поведе още в четвъртата минута с гол на Огуз Айдън. "Фенерите" се възползваха от страхотното начало и удвоиха след само 7 мунити, благодарение на новата си звезда Мейсън Грийнууд. Но гостите от Чехия бързо се окопитиха и върнаха едно попадение в 15-ата минута чрез Лукаш Провод. Последва затишие до края на първата част. През второто полувреме Славия Прага доминитраше, като търсеше изравнително попадение. Такова така и не дойде до самия край на редовните 90 минути. И ткмо когато Фенербахче си помисли, че ще вземе първа победа в Шампионска лига за сезона, Павел Качор изравни за Славия. Така двата отбора завършиха при 2:2.

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Шампионска лига Фенербахче Борусия Дортмунд Славия Прага Сабах
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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