Бунтарът в Ман Юнайтед е имал среща с Карик и ръководството

След загубата от Атлетико Мадрид с 0:2 в Шампионската лига, един от основните играчи на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес изрази недоволството си пред медиите. Той открито критикува ръководството на Манчестър Юнайтед и в частност техническият директор Джейсън Уилкокс за слабата лятна селекция и заяви, че отборът не е добре подготвен да играе в Шампионска лига. В профила си в социалните мрежи, Мартинес сам обяви, че е бил на среща с мениджъра Майкъл Карик и ръководството на Ман Юнайтед.

Лисандро Мартинес: "Всички знаят, че съм страстен човек"

Ето какво написа Лисандро Мартинес: "Днес се срещнах с ръководството на клуба и мениджъра. Беше много позитивен разговор, в който успяхме да обменим мнения и да говорим открито за случилото се след мача. Всички знаят, че съм страстен човек и че живея футбола с голяма интензивност. Разочарованието от загубата ме накара да изразя как се чувствам във време и на място, които може би не бяха правилните, и за това искам да се извиня.

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"Всеки един човек в Манчестър Юнайтед прави всичко възможно"

Нашият клуб е в най-добрата си форма, когато всички сме единни, и осъзнавам, че думите ми в този момент не помогнаха за това. Знам, че всеки един човек в Манчестър Юнайтед прави всичко възможно, за да постигнем общата ни амбиция - да донесем успеха, който този клуб и неговите привърженици заслужават. След като тази ситуация вече е зад гърба ни, ние сме изцяло фокусирани върху това да спечелим заедно".

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