Джуд Белингам даде зелена светлина за нов дългосрочен договор

Реал Мадрид е постигнал устно споразумение с Джуд Белингам за подписването на нов дългосрочен договор. Английският национал е приел предложението на испанския гранд, като според информация на Хосе Феликс Диас от AS остава да бъдат изпълнени само формалните процедури по финализирането на сделката. Новият контракт на полузащитника ще бъде със срок от пет години и ще го задържи на "Сантяго Бернабеу" до лятото на 2031 г.

Джуд Белингам прие предложението за удължаване на престоя си в Мадрид

Според информацията на испанския журналист Белингам е следващият футболист, с когото Реал Мадрид се е разбрал за подновяване на договора. Преди него клубът е предприел подобни стъпки с турския талант Арда Гюлер и белгийския вратар Тибо Куртоа.

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Англичанинът се превърна във важна фигура за мадридчани след пристигането си през юли 2023 г. Новото споразумение е знак за доверието на ръководството към 23-годишния полузащитник и за желанието на клуба да запази ядрото си от водещи играчи за следващите сезони.

От присъединяването си към Реал Мадрид Белингам е записал точно 150 мача във всички турнири. В тях английският национал е отбелязал 49 гола и е направил 36 асистенции. Освен с индивидуалните си показатели полузащитникът може да се похвали и с пет спечелени трофея с екипа на испанския гранд. Приносът му в офанзивен план го превърнаха в един от ключовите футболисти в състава.

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