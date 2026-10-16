До 10 години извън Европа? Над Манчестър Сити надвисна нова тежка заплаха

Манчестър Сити може да се изправи пред безпрецедентно наказание, което да го остави извън европейските клубни турнири за цяло десетилетие. Докато английският гранд обжалва решението на независимата комисия, признала го за виновен в множество финансови нарушения, се появи информация за възможна допълнителна санкция от УЕФА. Според колумбийския журналист Сесар Аугусто Лондоньо европейската централа обмисля изключване на "гражданите" от своите турнири за период между 7 и 10 години.

УЕФА може да нанесе тежък удар на Манчестър Сити

Лондоньо твърди, че УЕФА е близо до обявяване на намеренията си, като евентуалното наказание ще зависи от изхода на обжалването на Манчестър Сити. Ако подобна санкция бъде наложена, английският клуб няма да има право да участва в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите за срок до десет години. Към момента обаче няма официално потвърждение от УЕФА за подготвяно наказание с такава продължителност.

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В края на септември независима комисия установи сериозни нарушения на финансовите правила на Висшата лига от страна на Сити за периода 2009–2018 година. Клубът оспорва заключенията и продължава юридическата битка.

Манчестър Сити вече веднъж избегна изхвърляне от Европа

През 2020 година УЕФА наказа Манчестър Сити с двугодишна забрана за участие в европейските турнири и глоба от 30 милиона евро за нарушения на финансовия феърплей. След обжалване пред Спортния арбитражен съд в Лозана забраната беше отменена, а финансовата санкция беше намалена на 10 милиона евро заради отказ от съдействие при разследването.

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