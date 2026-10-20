Дъжд от контузии: ПСЖ загуби Дембеле, Барселона остана без световен шампион

Без никакво съмнение срещата между ПСЖ и Барселона е най-интересната от първия ден на третия кръг от мачове в основната фаза на Шампионска лига. Както възпитаниците на Луис Енрике, така и тези на Ханзи Флик, практикуват динамичен футбол, а темпото и адреналинът се покачват във всяка минута. Но това доведе негативи и за двата отбора, тъй като за по-малко от 30 минути принудително бяха заменени и Усман Дембеле, и Дани Олмо.

Усман Дембеле отново се контузи

Усман Дембеле, който обичайно е пазен от Луис Енрике за най-важните мачове, а именно тези в Шампионска лига, започна двубоя на много високо ниво. В неговата роля на централен нападател, която испанският специалист му отреди във флуидното нападателно трио с Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе, той движеше играта още от първите минути. Но след изиграването на едва 20 минути, той беше принудително заменен поради контузия. На неговото място влезе друг бивш играч на Барселона, преминал директно в ПСЖ - Феран Торес.

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😳🚑 ¡ACCIDENTADO INICIO de PSG y BARÇA! ¡Se RETIRAN lesionados DEMBELE y DANI OLMO! https://t.co/zRLff546Te — Diario AS (@diarioas) October 20, 2026

Дани Олмо също напусна терена

В лагера на Барселона също не минаха без контузии. Дани Олмо, който не е сред гарантираните титуляри за Ханзи Флик, този път започна на позицията, която обикновено заема Фермин Лопес. Олмо за пореден път доказа защо е футболист на Барселона, въпреки на моменти второстепенната си роля. Но в 27-ата минута и на него му се наложи да напусне терена, след като беше настъпен от Витиня и получи контузия. Той беше заменен именно от Лопес.

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