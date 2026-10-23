Един от топ кандидатите за Ман Юнайтед излезе с официално изявление

Кризата в Манчестър Юнайтед се задълбочава, като след разгромната загуба с 1:4 от Комо в Шампионската лига, "червените дяволи" са в серия от 7 поредни мача без победа. Столът на мениджъра Майкъл Карик е сериозно разклатен, а вече се появиха много информации за сериозни кандидати, които да заменят Карик след евентуалната му раздяла с Ман Юнайтед. Един от тях е Антонио Конте, като слуховете за него и манчестърци го принудиха да излезе с официална позиция.

Антонио Конте: "Това ще бъде добре премерено решение"

Ето какво написа Антонио Конте в профила си в социалните мрежи: "Името ми се свързва с редица клубове, но към момента няма преговори, които да са в напреднал етап. След един прекрасен и успешен период начело на Наполи ще си отделя необходимото време, за да обмисля как и кога да се завърна към треньорската професия. Това ще бъде добре премерено решение, което ще взема, когато преценя, че условията са подходящи. Четох информации за финансови претенции и искания за пълен контрол, които уж вече съм отправил към споменатите клубове, както и опасения относно това, което се описва като "силния ми характер".

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"Ако възникне конкретна възможност, тогава ще бъде моментът"

Тези твърдения са неоснователни, тъй като към момента липсва каквато и да е конкретна база за подобни оценки. Ако възникне конкретна възможност, тогава ще бъде моментът да проведа разговори със съответния клуб и заедно да обсъдим условията на евентуално споразумение, като се вземат предвид нуждите и на двете страни, както и качествата и подходът, които характеризират работата ми като треньор. Дотогава всякакви предположения относно моите изисквания и професионалното ми бъдеще остават в сферата на догадките и не могат да се разглеждат като факти".

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