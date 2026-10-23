Кабинетът "Радев":

Един от топ кандидатите за Ман Юнайтед излезе с официално изявление

23 октомври 2026, 16:44 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Един от топ кандидатите за Ман Юнайтед излезе с официално изявление

Кризата в Манчестър Юнайтед се задълбочава, като след разгромната загуба с 1:4 от Комо в Шампионската лига, "червените дяволи" са в серия от 7 поредни мача без победа. Столът на мениджъра Майкъл Карик е сериозно разклатен, а вече се появиха много информации за сериозни кандидати, които да заменят Карик след евентуалната му раздяла с Ман Юнайтед. Един от тях е Антонио Конте, като слуховете за него и манчестърци го принудиха да излезе с официална позиция.

Антонио Конте: "Това ще бъде добре премерено решение"

Ето какво написа Антонио Конте в профила си в социалните мрежи: "Името ми се свързва с редица клубове, но към момента няма преговори, които да са в напреднал етап. След един прекрасен и успешен период начело на Наполи ще си отделя необходимото време, за да обмисля как и кога да се завърна към треньорската професия. Това ще бъде добре премерено решение, което ще взема, когато преценя, че условията са подходящи. Четох информации за финансови претенции и искания за пълен контрол, които уж вече съм отправил към споменатите клубове, както и опасения относно това, което се описва като "силния ми характер".

Още: Уейн Рууни нападна бунтарите в Манчестър Юнайтед

Антонио Конте

"Ако възникне конкретна възможност, тогава ще бъде моментът"

Тези твърдения са неоснователни, тъй като към момента липсва каквато и да е конкретна база за подобни оценки. Ако възникне конкретна възможност, тогава ще бъде моментът да проведа разговори със съответния клуб и заедно да обсъдим условията на евентуално споразумение, като се вземат предвид нуждите и на двете страни, както и качествата и подходът, които характеризират работата ми като треньор. Дотогава всякакви предположения относно моите изисквания и професионалното ми бъдеще остават в сферата на догадките и не могат да се разглеждат като факти".

Още: Добре познат англичанин е новият фаворит за Манчестър Юнайтед

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Манчестър Юнайтед Антонио Конте
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес