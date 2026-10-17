Една от най-големите легенди: "Реал Мадрид трябваше да се отърве от Винисиус"

Голямата легенда на световния футбол Марсел Десаи заяви, че Реал Мадрид е трябвало да се раздели с крилото Винисиус Жуниор. През този сезон бразилецът е отбелязал един гол и е подал три асистенции в 10 мача във всички турнири, като се представя неубедително под ръководството на треньора Жозе Моуриньо. През лятото се появиха сериозни слухове именно за изходящ трансфер на Винисиус, но до такъв така и не се стигна.

Марсел Десаи: "Би било по-добре Винисиус да си тръгне"

"Реал Мадрид е трябвало да пусне Винисиус. Трябва да търсят други футболисти. Връщаме се към партньорството Килиан Мбапе-Винисиус, но е явно, че не се получи. Изразявайки личното си мнение като анализатор, бих казал, че би било по-добре Винисиус да си тръгне. Ще видим дали ще може да се отърси от целия негативизъм и критики, отправени към него", коментира шампиона от Мондиал 1998 и Евро 2000 с "петлите" Марсел Десаи в интервю за "beIN Sports".

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Винисиус беше шред трансфер в Арсенал

През летния трансферен прозорец Винисиус Жуниор беше спряган за трансфер в Арсенал. Английският шампион се нуждае от подсилване по левия фланг и негативните настроения около бразилското крило сочеха, че такава сделка не е невъзможна. Някои източници твърдяха, че Винисиус е говорил с мениджъра на Арсенал Микел Артета и дори е постигнал устно споразумение с "топчиите", но до такъв трансфер така и не се стигна. В момента Реал Мадрид е на четвърто място в Ла Лига с 18 точки от 8 мача, а в Шампионска лига "кралете" са осми с пълен актив от 6 точки.

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