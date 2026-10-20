Фабрегас: "Ман Юнайтед е сбъдната мечта, това не беше възможно преди 3 години"

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас определи като сбъдната мечта предстоящия домакински мач срещу Манчестър Юнайтед в третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. В първите си мачове италианският отбор записа 1 победа и 1 загуба. Комо е дебютант в "турнира на богатите", като само преди 3 години отборът се състезаваше в Серия Б. А самият Фабрегас изведе Комо до Серия А и Шампионска лига.

Секс Фабрегас: "Беше немислимо Манчестър Юнайтед да дойде на нашия стадион"

Ето какво каза Сеск Фабрегас: "Те са страхотен отбор. Само преди три години, когато играехме в Серия Б, беше немислимо Манчестър Юнайтед да дойде на нашия стадион, но точно това ще се случи в сряда. За нас това е сбъдната мечта. Ще се опитаме да се възползваме от възможността си. Подготовката за такива страхотни мачове е важна, но никога не трябва да забравяме, че Серия А е най-важното нещо за нас". Комо участва в европейски турнири за първи път в историята си през сезон 2026/27.

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Комо и Ман Юнайтед имат по 3 точки в Шампионска лига

В първия кръг на Шампионската лига Комо разби РБ Лайпциг с 4:1 у дома, но загуби с 2:3 от Фейенорд във втория. От своя страна Манчестър Юнайтед спечели първия си мач с 4:0 срещу Сабах, но загуби с 0:2 срещу Атлетико Мадрид. Срещу "дюшекчиите" Лени Йоро си изкара червен картон и няма да може да играе срещу Комо. В Серя А възпитаниците на Сеск Фабрегас заема петото място, а във Висшата лига тези на Майкъл Карик са на 13-ата позиция.

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