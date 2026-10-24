Гол на Холанд не бе достатъчен: Отхвърлен от Челси подчини Ман Сити и донесе победа на Астън Вила

В един от най-горещите мачове от осмия кръг на Висшата лига Астън Вила нанесе първа загуба на Манчестър Сити от началото на новия сезон в елита на Англия. "Виланите" надвиха "гражданите" с 2:1 въпреки статистическото им предимство. А авторът на двата гола за отбора, воден от Унай Емери беше Николас Джаксън. Той се разписа по веднъж в двете полувремена, а единственият гол на ерлинг Холанд не беше достатъчен на Ман Сити да вземе нещо от двубоя.

Астън Вила поведе много бързо

Въпреки натиска на Манчестър Сити, Астън Вила успя да поведе много рано в срещата. Само 6 минути бяха нужни на отхвърления от Челси Николас Джаксън, за да открие резултата за новия си отбор. През цялото първо полувреме "гражданите" упражняваха натиск върху домакините, като владееха топката през почти 60% от времето и отправиха 6 удара към вратата на Зион Сузуки. Но това не беше достатъчно и Астън Вила се оттегли на почивката с гол аванс.

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Холнд вкара, но това не беше достатъчно

Манчестър Сити започна второто полувреме на високи обороти и това се отплати само 7 минути след началото на втората част. Ерлинг Холанд изравни. Но радостта на "гражданите" не трая дълго, тъй като Николас Джаксън се разписа отново. Това се случи в 60-ата минута. Последваха много опити на Ман Сити за повторно изравняване, но Унай Емери за пореден път доказа, че знае как да се справя с "небесносините". Астън Вила затвори мача повече от добре и въпреки че допусна някои големи шансове пред вратата си, не допусна нов гол. Зион Сузуки бе на голяма висота, като направи множество спасявания. А Манчестър Сити за пръв път през сезона записа резултат различен от победа. Астън Вила победи "гражданите" съвсем заслужено с 2:1.

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