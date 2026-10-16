Ханзи Флик разкри кога се завръщат Рафиня и още една звезда на Барселона

Бразилският нападател на Барселона Рафиня, който се върна с мускулна контузия на бедрото след лагера на националния тим, ще бъде на разположение за мача срещу Реал Бетис от деветия кръг на Ла Лига, който ще се играе на 17 октомври в Севиля. Това обяви треньорът на каталунците Ханзи Флик на пресконференцията, като германецът не даде гаранции, че играчът ще бъде титуляр. Френки де Йонг също може да запише минути срещу Бетис.

Ханзи Флик: "Вчера той тренира добре"

"Ако го попиташ, той ще ти каже, че е готов, но доколкото зависи от мен, трябва да се действа постепенно", каза Ханзи Флик. "Вчера той тренира добре с останалите играчи от групата, но ние имаме още много мачове в следващите дни", аргументира се специалистът. Рафиня получи травмата в края на септември и пропусна последните два мача на Барса - с Хетафе в първенството и срещу Галатасарай в Шампионската лига.

Още: Сериозен удар за Реал: Винисиус изгоря за Ел Класико!

Френки де Йонг също се завръща

Пред медиите Ханзи Флик обяви и завръщането на нидерландския халф Френки де Йонг, който лекува контузия на коляното от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, но "може да изиграе няколко минути в Севиля". Барселона направи страхотен старт на сезона, като има осем победи от осем мача за първенство. Тимът ще има много сериозни двубои до края на октомври, които включват гостуване на ПСЖ в Шампионската лига на 20 октомври, както и Ел Класико срещу Реал Мадрид 5 дни по-късно на "Камп Ноу".

Още: "Това е нашата сила": Ханзи Флик разкри тайната зад светкавичния обрат на Барселона в Истанбул