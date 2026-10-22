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Хари Кейн пренаписва историята в Шампионска лига и застрашава вечен рекорд на Роналдо

22 октомври 2026, 11:37 часа 789 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хари Кейн пренаписва историята в Шампионска лига и застрашава вечен рекорд на Роналдо

Хари Кейн продължава да впечатлява с формата си за Байерн Мюнхен и вече е само на крачка от изравняването на исторически рекорд на Кристиано Роналдо в Шампионска лига. Английският нападател се разписа срещу Арсенал и удължи головата си серия в турнира до 10 поредни мача. С това постижение Кейн изпревари легендарни нападатели като Рууд ван Нистелрой и Роберт Левандовски, които имат по девет последователни срещи с отбелязан гол в надпреварата.

Следващият сблъсък за Хари Кейн може да го запише със златни букви във футболната история

Рекордът принадлежи на Кристиано Роналдо, който успя да вкара в 11 поредни мача от Шампионската лига с екипа на Реал Мадрид през сезон 2017/18. Сега Кейн има възможност да се доближи още повече до постижението на португалеца. Ако английският национал отбележи гол и в следващия мач на Байерн в турнира, той ще изравни рекорда на петкратния носител на "Златната топка".

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Хари Кейн

Нападателят е сред основните двигатели на баварците през настоящия сезон и продължава да бъде ключова фигура както в Бундеслигата, така и в европейските клубни турнири. Постоянството му го поставя сред най-резултатните нападатели в Европа, а серията му в Шампионска лига е поредното доказателство за отличната му форма.

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Кристиано Роналдо Шампионска лига Хари Кейн
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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