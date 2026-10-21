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Капитанът на Нордселанд е готов за ЦСКА: "Вероятно не сте напълно информирани"

21 октомври 2026, 17:11 часа 824 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Нордселанд Йенс Фьонсков Олсен опроверга информациите, че защитникът Тобиас Салквист е контузен и увери, че играчът е готов за мача в четвъртък срещу ЦСКА от Лигата на конференциите. Според специализирания сайт "transfermarkt", капитанът на Нордселанд е получил контузия и е под въпрос за срещата с "армейците". Но според последните информации, Салквист е тренирал наравно със своите съотборници в последното занимание на датския отбор.

"Състоянието е много положително"

"Вероятно не са напълно информирани. Нявсякъде може да намерите дезинформация. Салквист е готов за утре", каза Йенс Фьонсков Олсен, цитиран от датското издание "Болд". Капитанът тренира наравно с останалите си съотборници в последната тренировка преди мача срещу ЦСКА. Фьонсков Олсен ще има всички налични играчи на разположение за този мач."Състоянието е много положително. Нямаме контузии или предизвикателства в тази посока. Така че можем да изберем тези, които искаме", казва старши треньорът на Нордселанд.

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Срещата между Нордселанд и ЦСКА ще се проведе на 22 октомври, четвъртък, от 19:45 ч. българско време на стадион "Райт Ту Дрийм Парк" във Фарум. В първия си мач в Лигата на конференциите "червените" загубиха домакинството си на Монако с 1:2, въпреки че превъзхождаха монегаските в по-голямата част от двубоя. От своя страна, Нордесланд направи равенство 1:1 с шотландкия Хартс в първия кръг на Лигата на конференциите.

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ЦСКА Лига на конференциите Нордселанд
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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