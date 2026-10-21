Кирил Десподов отново е на линия за ПАОК: Ще играе срещу палач на ЦСКА

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов днес поднови тренировки с основната група на тима си ПАОК, след като в последните дни беше повален от вирус и това го извади от сметките за градското дерби с Ираклис. В репортажа си за днешната тренировка на тима официалната страница на ПАОК съобщава, че Десподов е започнал на пълни обороти заниманието, но в края му треньорът Алесио Лиши го е извадил, за да го съхрани.

Кирил Десподов може да играе срещу ОФИ Крит

Италианският треньор на "двуглавите орли" дори изрази надежда, че Десподов може да бъде в групата за гостуването на ОФИ Крит на 25 октомври от 20:00 ч. Последният официален мач на Десподов за момента е от 22 март, като през месец май той се подложи на операция на пръста на десния крак - контузия, която го измъчваше 10 месеца по-рано. След операцията той премина рехабилитация и се върна към тренировките в края на септември, но пък беше повален от вирус и едва сега върви към пълно завръщане.

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Десподов не трябва да смята завръщането си за даденост

Попитан след края на тренировката какво е мнението му за Кирил Десподов, който отсъства от игра дълго време, Лиши изрази надежда, че "в края на месеца има надежда да бъде в отбора", без обаче да смята завръщането му за даденост. След това е намекнал, че от гледна точка на превенцията връщането на Десподов ще стане поетапно, а не рязко. Следващият мач на България е домакинство на Исландия на 13 ноември. Това дава достатъчно време на Кирил Десподов да се възстанови и отново да поведе "лъвовете" с капитанската лента.

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