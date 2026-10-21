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Кошмар за Барселона преди Реал Мадрид: Световен шампион пропуска Ел Класико

21 октомври 2026, 14:46 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кошмар за Барселона преди Реал Мадрид: Световен шампион пропуска Ел Класико

Отборът на Барселона получи още една лоша новина след загубата от ПСЖ с 2:4 в Шампионската лига и това е контузията на испанския национал Дани Олмо. Офанзивният халф със сигурност ще пропусне дербито с Реал Мадрид в неделя, 25 октомври, пише вестник "Ел Мундо Депортиво". Дани Олмо бе сменен принудително по време на мача в Париж след по-малко от половин час игра, когато получи удар в левия крак.

Дани Олмо записа 44 поредни мача за Барса преди контузията

Първите прегледи са показали, че той има проблем с левия аддуктор, като не се знае още колко време ще бъде извън терените. Днес той ще премине основни прегледи и ще му бъде назначено лечение. Дани Олмо изигра своя мач №100 с фланелката на Барселона срещу ПСЖ. Световният шампион с Испания не беше получавал контузия от 3 декември миналата година, когато получи луксация на рамото в ситуация, в която вкара гол на Атлетико Мадрид. Последната му мускулна контузия е от 10 октомври миналата година. Олмо игра в 44 поредни мача за испанския шампион.

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Дани Олно

Олмо е юноша на Барселона

Дани Олмо взе участие в 12 срещи за Барселона от началото на сезона, в които вкара 1 гол и даде 4 асистенции. Той е юноша на каталунците, като напуска "Ла Масия" за втория отбор на Динамо Загреб през 2014 г. Олмо се завърна на "Камп Ноу" през лятото на 2024 г., като в 100 мача за "блаугранас" вкара 21 гола, даде 21 асистенции и спечели Купата на Краля веднъж и Ла Лига и Суперкупата на Испания по два пъти.

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Барселона Реал Мадрид Дани Олмо
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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