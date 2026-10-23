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Кристиан Димитров след победата на Левски: "Чувствахме се у дома, благодаря на феновете"

23 октомври 2026, 0:25 часа 711 прочитания 0 коментара

Левски взе впечатляваща първа победа в Лига Европа, като надви Виктория Пилзен при гостуването си в Чехия. "Сините" поведоха с гол на Евертон Бала, изработен от Рейналдо в края на първтаа част. През второто полувреме домакините изравниха, но не за дълго. Рейналдо вкара скоро след това и оформи крайното 2:1 за Левски. Капитанът на "сините" Кристиан Димитров говори след срещата, като заяви, че футболистите са се чувствали като у дома благодарение на феновете.

Кристиан Димитров: "Последните минути бяха много тежки за нас"

Ето какво каза Кристиан Димитров: "Изиграхме много добър тактически мач, следвахме инструкциите на треньорското ръководство и се бяхме подготвили за този мач, направихме чудесен двубой. Последните минути бяха много тежки за нас, защото пуснаха всичко налично в предни позиции. Бяхме последните 15 минути най-тежки от мача, но успяхме да удържим натиска. Искам да благодаря на феновете, бяха невероятни, чувствахме се като у дома".

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Виктория Пилзен - Левски

Левски е над средата в таблицата

След първата си победа в Лига Европа Левски е над средата на таблицата във временното класиране. "Сините" са на 17-о място с 4 точки от 3 мача - 1 победа, 1 равенство и 1 загуба. До 14-ата позиция включително, всички клубове имат по 4 точки, което дава много добър шанс на Левски да се бори за място в елиминационната фаза. Следващата среща на "сините" в Лига Европа е домакинство на Ягелония на 5 ноември.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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