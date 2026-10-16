Легендарен капитан на Реал разкри защо е избрал предградията на Мадрид пред Шампионска лига

Защитникът Дани Карвахал обясни решението си да се присъедини към Хетафе, въпреки че имаше предложения и от клубове, които се състезават в Шамшионска лига. На 13 октомври клубът обяви подписването на едногодишен договор с 34-годишния футболист. Ла Лига първоначално се противопостави на преминаването на Карвахал в Хетафе поради ниската заплата. Но след това от испанската лига разрешиха на бившия капитан на Реал Мадрид да премине в отбора от преградията на столицата.

Дани Карвахал: "Всичко е на мястото си"

"Това ще бъде положително преживяване. Това е проект, който наистина ме мотивира. Състезанието е в моето ДНК. Аз съм у дома си в Мадрид, където съм израснал. Всичко е на мястото си - мога да помогна с опита си, стила си на игра и приноса си към отбора. Не знам дали целите ще бъдат постигнати, но работим в тази посока. Трябва да приемаш нещата ден за ден и да си спокоен, защото взех най-доброто решение", каза Дани Карвахал.

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Карвахал спечели 4 титли на Ла Лига с Реал Мадрид

Играчът отдаде заслуга на старши треньора Хосе Бордалас за ключовата роля в трансфера му. "Говорихме и обсъдихме какво искаме от отбора. Той е треньор, който извлича максимума от играчите си - наистина го харесвам, споделяме подхода "давай, давай, давай" и няма да имам никакви проблеми с него", добави защитникът. Карвахал преди това игра за Реал Мадрид, където договорът му изтече през лятото. На "Сантяго Бернабеу" той спечели четири титли от Ла Лига и шест купи от Шампионската лига. Той игра един сезон и за Байер Леверкузен.

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