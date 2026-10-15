Легендарни капитани на Ман Юнайтед с безпощаден коментар за окаяното състояние на клуба

Рой Кийн нарече Манчестър Юнайтед "цирк" след изблика на Лисандро Мартинес срещу ръководството на клуба. Аржентинският защитник Мартинес обвини клуба в липса на амбиция и постави под въпрос летните трансфери след загубата с от Атлетико Мадрид с 0:2 в Шампионската лига. Бившият защитник на Юнайтед Гари Невил заяви, че коментарите на Мартинес представляват пряка атака срещу съотборниците му.

Рой Кийн нарече Манчестър Юнайтед "цирк"

Невил предположи, че по-опитните играчи биха били "абсолютно бесни", докато бившият капитан Кийн описа изказванията като симптоматични за "хаоса" на "Олд Трафорд". "Очевидно те не са единни", каза Кийн за клуба в подкаста "Stick to Football" на "The Overlap". "Там цари хаос от върха до дъното. Отиваме там в дни на мачове и не ми харесва атмосферата около клуба. Просто изглежда хаотично - изявленията могат да го отразят. Беше хаотично и това как избраха Карик за мениджър. Казвахме от първия ден, че има по-добри варианти, и може би... играчите също виждат, че има по-добри варианти за тях като футболисти. Това е хаос, прилича на цирк".

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Според Гари Невил играчите на Ман Юнайтед трябва да са бесни

Мартинес разкритикува спортния директор Джейсън Уилкокс и ръководството на Юнайтед в остро интервю на фона на най-лошия старт на клуба в първенството от 1986 г. насам. Невил и Кийн споделиха някои от опасенията на Мартинес относно състоянието на клуба. И двамата обаче поставиха под съмнение индивидуалните изяви на световния шампион и дали той има достатъчно авторитет, за да прави такива коментари. "Когато Мартинес казва, че е трябвало да привлекат повече играчи, той директно напада съотборниците си", заяви Невил. "Ако бях на мястото на Бруно Фернандес, Хари Магуайър или другите по-опитни играчи, щях да съм абсолютно бесен на него, защото на практика казваш, че някои от нас не би трябвало да сме тук и че трябва да привлечем още играчи. Мисля, че точно това има предвид".

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"Мартинес щеше да е сред първите, които щяха да отпаднат"

"Sky Sports" съобщи, че 28-годишният футболист е бил оспорен за коментарите си от поне един играч по време на полета от Испания, но се казва, че мнението му се споделя от някои разочаровани съотборници. "Не мисля, че ще се стигне до голям конфликт", каза Кийн. "Защото според мен и без това имаме въпросителни около тази съблекалня. Не мисля, че там има достатъчно личности, достатъчно мъже. Знаем го това. Но не го виждам като опитен играч в Манчестър Юнайтед, виждам го като централен защитник, който прави много грешки." От Юнайтед не са отговорили публично на коментарите. Мартинес може да се изправи пред възможни вътрешни санкции и несигурно бъдеще.

"Струваше ми се наистина странно да се нахвърля върху Джейсън Уилкокс, не защото той е над критиките, а защото бюджетът няма да бъде определен от Джейсън Уилкокс; бюджетът ще бъде определен от собствениците", каза Невил. "Беше очевидно, че им трябват още защитници. Той (Мартинес) вероятно щеше да бъде един от първите, които щяха да отпаднат, ако наистина бяха привлечени нови играчи".

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