Лисандро Мартинес отказа да се извини за думите си срещу шеф на Манчестър Юнайтед

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес даде разяснения относно изблика си след загубата във вторник в Шампионска лига от Атлетико Мадрид, но не стигна до извинение. Аржентинецът отправи необичайна критика към ръководството на клуба след поражението с 0:2 в Мадрид, като разкритикува липсата на инвестиции в състава през летния трансферен прозорец и заяви, че е очаквал повече от шефовете и посочи конкретно техническия директор Джейсън Уилкокс.

Лисандро Мартинес се оправда за изблика си срещу ръководството на Ман Юнайтед

Но 24 часа след изненадващото си интервю след мача, аржентинският национал публикува изявление в официалния си профил, за да изясни коментарите си. Той написа: "След всичко, което беше казано за коментарите ми вчера, искам да споделя някои мисли за това, което казах, и как се чувствам. След мача говорих под влияние на гнева и разочарованието си, че не постигнахме резултата, който всички искахме. Тези, които ме познават, знаят как живея за футбола - със страст, отдаденост и огромно желание за победа. И когато нещата не вървят по нашия начин, това боли, особено когато представляваш клуб с историята и престижа на Манчестър Юнайтед. Думите ми отразяват как се чувствам и колко много искам да видя този клуб да се бори за най-големите отличия. Тези високи стандарти са част от моето виждане за футбола и от отговорността, която идва с носенето на тази фланелка."

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"Когато казвам, че искам повече, имам предвид амбицията, която всички ние трябва да имаме като част от този клуб. Да продължаваме да се развиваме, да ставаме по-силни и да разполагаме с всичко необходимо, за да се състезаваме на най-високо ниво. Това са стандарти, към които всички трябва да се придържаме, като започна от мен. Знам, че преди всичко ние, играчите, трябва да се справим, и аз поемам тази отговорност на първо място. Трябва да изискваме още повече от себе си и да работим заедно, за да върнем Манчестър Юнайтед на върха. Вярвам в съотборниците си, в треньора ни и във всички, които работят, за да помогнат на този клуб да върви напред. Убеден съм, че пътят напред е да продължим да работим заедно, с амбиция и отдаденост. Целта ми е една и съща от първия ден - да печеля, да се състезавам на най-високо ниво и да давам всичко от себе си за този емблема."

Бъдещето на Мартинес в Манчестър Юнайтед е под въпрос

Има сериозни съмнения дали договорът на Мартинес ще бъде удължен, когато изтече през лятото. Юнайтед ще се съсредоточи върху преструктурирането на отбраната си през следващите трансферни прозорци и разполага с официална опция да удължи договора на Мартинес с още една година. Ръководството на клуба все още не е решило дали да наложи дисциплинарни мерки на Мартинес за изказването му, в което той заяви: "Очаквам повече от нашия технически директор. Очакваме повече от върха, от горе, да привлечем повече играчи, които да се състезават." Думите му са предизвикали гняв и недоумение както в заседателната зала на Юнайтед, така и в съблекалнята, като поне още един играч го е оспорил за коментарите му.

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