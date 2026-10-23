Майкъл Карик: "Боли ме, не се справяме напоследък"

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик изрази пълна увереност, че може да обърне хода на сезона на "червените дяволи", които се намират в серия от седем мача без победа във всички турнири. В сряда Юнайтед отстъпи с 1:4 при гостуването си на италианския дебютант в Шампионската лига Комо, а във Висшата лига тимът няма успех от края на август месец. В подобна серия 20-кратните шампиони на Англия не са били от 2015 г. насам.

Майкъл Карик: "Не се справяме достатъчно добре напоследък"

Ето какво каза Майкъл Карик: "Напоследък нямаме добър период. Напълно го приемам. Имахме пет месеца на относителни успехи, в които бях доволен от много неща, които правихме като отбор. Не се справяме достатъчно добре напоследък. Преминаваме през период, с който никак не сме щастливи. Мачът с Комо беше лоша вечер. Болеше ме. Беше наистина неприемливо. Феновете правят усилия и харчат пари, за да дойдат и да ни гледат.

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"Напоследък се отклонихме от това"

Усещането, което всички имахме след мача, беше тежък момент. Моята работа е да изведа на терена отбор, който представя привържениците и чиято идентичност да ги кара да се гордеят. Напоследък се отклонихме от това в определени мачове, напълно съзнавам го и определено правя нещо по въпроса". Във Висшата лига Манчестър Юнайтед спечели 7 точки в първите си 7 мача - 1 победа, 4 равенства и 2 загуби, което поставя отбора на 13-о място във временното класиране.

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