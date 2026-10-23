Войната в Иран:

Майкъл Карик: "Боли ме, не се справяме напоследък"

23 октомври 2026, 18:13 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Майкъл Карик: "Боли ме, не се справяме напоследък"

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик изрази пълна увереност, че може да обърне хода на сезона на "червените дяволи", които се намират в серия от седем мача без победа във всички турнири. В сряда Юнайтед отстъпи с 1:4 при гостуването си на италианския дебютант в Шампионската лига Комо, а във Висшата лига тимът няма успех от края на август месец. В подобна серия 20-кратните шампиони на Англия не са били от 2015 г. насам.

Майкъл Карик: "Не се справяме достатъчно добре напоследък"

Ето какво каза Майкъл Карик: "Напоследък нямаме добър период. Напълно го приемам. Имахме пет месеца на относителни успехи, в които бях доволен от много неща, които правихме като отбор. Не се справяме достатъчно добре напоследък. Преминаваме през период, с който никак не сме щастливи. Мачът с Комо беше лоша вечер. Болеше ме. Беше наистина неприемливо. Феновете правят усилия и харчат пари, за да дойдат и да ни гледат.

Още: Английски мениджър с огромен опит във Висшата лига заменя Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед

Майкъл Карик

"Напоследък се отклонихме от това"

Усещането, което всички имахме след мача, беше тежък момент. Моята работа е да изведа на терена отбор, който представя привържениците и чиято идентичност да ги кара да се гордеят. Напоследък се отклонихме от това в определени мачове, напълно съзнавам го и определено правя нещо по въпроса". Във Висшата лига Манчестър Юнайтед спечели 7 точки в първите си 7 мача - 1 победа, 4 равенства и 2 загуби, което поставя отбора на 13-о място във временното класиране.

Още: Един от топ кандидатите за Ман Юнайтед излезе с официално изявление

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Манчестър Юнайтед Майкъл Карик
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес