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Ман Юнайтед реши как да накаже Мартинес, след като изригна срещу ръководството

16 октомври 2026, 18:45 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ман Юнайтед реши как да накаже Мартинес, след като изригна срещу ръководството

След като Манчестър Юнайтед загуби от Атлетико Мадрид с 0:2 в Шампионската лига, Лисандро Мартинес даде емоционално интервю, в което избухна със силни думи срещу ръководството на клуба. Първоначално той отказваше да се извини за случая, но след това се проведе среща между него, Майкъл Карик и ръководните фактори на "червените дяволи". Тогава двете страни се помириха. Според италианския журналист Фабрицио Романо, Мартинес е бил санкциониран с глоба от Ман Юнайтед, а Карик обяви, че аржентинецът ще бъде на линия за следващия мач на отбора.

Майкъл Карик: "Всъщност не е никаква драма за отбора"

Манчестър Юнайтед гостува на Лийдс в неделя, 18 октомври за среща от седмия кръг на Висшата лига. Мениджърът на "червените дяволи" Майкъл Карик обяви, че Лисандро Мартинес ще бъде на линия за двубоя: "Оставихме това зад гърба си. Беше едно от онези неща. Всъщност не е никаква драма за отбора. Футболистите тренираха много добре и са в добро настроение. В състава се усеща свежест. Той е част от групата за мача в неделя. Той излезе с изявление и осъзна, че е допуснал грешка. Това е достатъчно, за да продължим напред. Разбирам емоцията.

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"Всички се нуждаем от резултати"

Ние изискваме страст. Има обаче определен начин, по който това трябва да се изразява. Самият той го призна. Трябва просто да насочваме тази страст в правилната посока. Не става въпрос за мен. Всички се нуждаем от резултати. Ситуацията е по-голяма от мен самия. Не става дума за конкретен играч, а за футболния клуб, Много хора говорят какво ли не. Но това не означава, че те знаят какво всъщност се случва тук. Това не ни разсейва от онова, което създаваме тук като група".

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Манчестър Юнайтед Майкъл Карик Лисандро Мартинес
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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