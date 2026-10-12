Марин Петков и Ал-Таавун допуснаха пореден разгром в Саудитска Арабия

Българският национал Марин Петков започна от първата минута при тежкото поражение на Ал-Таавун с 0:3 като гост на Ал-Шабаб. Срещата бе от осмия кръг на саудитското първенство, а тимът на бившия футболист на Левски отново не успя да стигне до победа. Въпреки че съперникът му остана с човек по-малко през по-голямата част от двубоя, Ал-Таавун не успя да се възползва от численото си предимство и допусна нова загуба. Българският национал получи жълт картон в 49-ата минута.

Марин Петков и неговите съотборници не успяха да се възползват от червения картон на съперника

Гостуването на Ал-Шабаб бе първи мач за новия старши треньор на Ал-Таавун Вук Рашович. Сръбският специалист зае мястото на своя сънародник Жарко Лазетич, но дебютът му не донесе желания резултат. Ал-Таавон продължава да изпитва сериозни затруднения от началото на сезона и все още няма победа в шампионата. След осем изиграни срещи отборът има едва три точки и заема предпоследното място във временното класиране.

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За Петков и съотборниците му поражението е пореден удар в опита да излязат от кризата. Българинът получи възможност да започне като титуляр, но не успя да помогне на отбора си да промени развоя на срещата. Пред новия треньор стои задачата да намери решение на проблемите, които оставят Ал-Таавун без успех след първите осем кръга. Следващите мачове ще бъдат важни за опита на тима да се измъкне от дъното на класирането.

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