Моуриньо: "Целта пред Реал Мадрид не е Шампионска лига, Винисиус не е недосегаем"

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо говори на пресконференцията преди мача срещу РБ Лайпциг в Шампионската лига. Сблъсъкът ще се проведе на 21 октомври от 22:00 ч. българско време на "Сантиаго Бернабеу". "Кралете" влизат в срещата след категорична победа с 4:1 над Севиля в последния си мач от Ла Лига. Но "биковете" имах различна съдба през уикенда - те загубиха с разгромното 1:6 от Байерн Мюнхен.

Жозе Моуриньо: "Реал Мадрид няма цел да спечели Шампионската лига"

"Лайпциг е отбор, който победи ПСВ Айндховен, има три точки и също иска да се класира напред. Ние спечелихме три победи за кратко време, като последната дойде и след добра игра. Трябва да продължим и да спечелим и за четвърти път. Дали сме фаворит в Шампионската лига? Не, рано е. Реал Мадрид няма цел да спечели Шампионската лига, нека първо се класираме напред. Ако натрупаме точки, ще си поставим втора цел, която ще бъде да избегнем плейофите. За това ще ни трябват много точки. Трябва да бъдем сред първите 11-12 отбора и после да печелим мачовете в края", каза португалският специалист.

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"Недосегаема е само емблемата"

"Радвам се, че играчите прекарват много часове на тренировъчната база. Но прекараните часове тук не означават, че се работи толкова. Някой може да си е тръгнал с кола, без да бъде забелязан. Но се радвам, че го забелязвате. Джуд (б. а. - Белингам) има културата да се възстановява и да се грижи за детайлите. Диоманде винаги остава до късно с физиотерапевтите за възстановяване. Най-важното е, че има нормално динамика при нас и това ми харесва", добави той.

"Винисиус недосегаем? Не, недосегаема е само емблемата. Това, което прави играчите недосегаеми, не е капитанската лента, статута им или годините, а нивото им на терена", категоричен е треньорът.

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