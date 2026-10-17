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На фона на кризата: Топ треньор се предложи на Манчестър Юнайтед

17 октомври 2026, 18:22 часа 1079 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
На фона на кризата: Топ треньор се предложи на Манчестър Юнайтед

Антонио Конте е изразил желание да поеме Манчестър Юнайтед, съобщи "TEAMtalk". Представители на италианския мениджър са се свързали с ръководството на клуба и са ги информирали, че специалистът е готов да започне работа незабавно. Всичко това на фона на кризата, в която се намират "червените дяволи". Те са в серия от 5 поредни мача без победа, а следващите им 5 срещи включват гостувания на Лийдс, Комо и Челси и домакинства на Борнемут и Рома.

Антонио Конте можеше да поеме Ман Юнайтед и през лятото

57-годишният Конте е безработен, след като напусна Наполи през лятото. Преди това той е бил треньор на Челси, с който спечели Висшата лига и ФА Къп, както и на Тотнъм. През лятото италианецът вече беше претендент за поста мениджър на Манчестър Юнайтед и го обсъди с директора по футболните въпроси Джейсън Уилкокс. Клубът обаче реши да назначи за постоянно Майкъл Карик след успешен престой като временно изпълняващ длъжността мениджър.

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Антонио Конте

Ман Юнайтед е на 13-о място във Висшата лига

В момента Карик е поставен под сериозен натиск след много неубедителното начало на сезона в Англия. "Червените дяволи" спечелиха само един от шестте си мача от Висшата лига. В момента те заемат 13-ото място във временното класиране, като спечелиха едва 6 точки в първите си 6 срещи. В Шампионска лига те победиха дебютанта Сабах с 4:0 в първия кръг на основната фаза, но допуснаха поражение с 0:2 от Атлетико Мадрид във втория си мач в турнира.

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Манчестър Юнайтед Антонио Конте
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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