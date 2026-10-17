НЕК обясни за парадокса с феновете на Левски в домакинския сектор

На 15 октомври Левски гостува на нидерландския НЕК Ниймеген във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. "Сините" поведоха в резултата с гол на Рейналдо през първото полувреме, но домакините изравниха след грешка на Светослав Вуцов през втората част. Но за срещата имаше един парадокс - някои от феновете на Левски бяха настанени в домакинския сектор. От НЕК излязоха с официално съобщение, за да дадат обяснение за ситуацията.

"Клубът получи множество въпроси"

Ето какво написаха от НЕК Ниймеген: "В четвъртък вечер НЕК прие Левски София във втория кръг на Лига Европа (1:1). По време на мача и след неговия край клубът получи множество въпроси относно продажбата на билети на привърженици на Левски за местата в редовните трибуни. НЕК би искал да обясни как се стигна до тази ситуация. Съгласно правилата на УЕФА всеки клуб е задължен да предостави на гостуващия отбор 200 билета от първа категория. Тези билети са предназначени за партньори на клуба, например бизнес партньори, поканени гости и членове на семействата на футболистите и треньорския щаб.

Още: "Трябваше просто да спечелим": Капитанът на НЕК се подигра с грешката на Вуцов, но остана разочарован

"Затова бяхме изненадани"

НЕК също използва тези билети за същите групи хора при гостуванията си в европейските турнири. Затова бяхме изненадани, предвид информацията, която бяхме получили по време на подготовката за мача, да установим, че Левски София е предоставил или продал тези билети на своите привърженици по различен начин. Като домакин сме длъжни да предоставим на гостуващия клуб минималния задължителен брой билети. Нямаме пряко влияние върху начина, по който гостуващият клуб впоследствие ги разпределя".

Още: Георги Костадинов изрази смесени чувства и отправи важно предупреждение след грешката на Вуцов