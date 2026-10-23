Още един континент ще подкрепи Инфантино за президент на ФИФА

Азиатската футболна конфедерация ще подкрепи настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино на предстоящите президентски избори. Това обяви президентът на организацията шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа на извънредния конгрес на АФК в Токио. 56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 г. Впоследствие беше преизбран два пъти без опозиция. Следващите президентски избори на ФИФА ще се проведат през март 2027 г.

От Азия заявиха, че ще подкрепят Инфантино

"Потвърждаваме пълната си готовност да подкрепим Вас и Вашето ръководство в стремежа Ви към преизбиране за президент на ФИФА", обърна се той към Инфантино, който присъстваше на конгреса. През юли беше съобщено, че Инфантино иска да създаде компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според него създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило приходите за асоциациите-членки на ФИФА и би допринесло за развитието на футбола в световен мащаб.

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Още няколко федерации подкрепят Инфантино

От ФИФА заявиха, че тази схема е могла да набере 4,2 милиарда долара. Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации. По-конкретно, предложението на Инфантино беше отхвърлено от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), Конфедерацията на футбола на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), АФК и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ). Подкрепата на Инфантино по-късно беше изразена от Африканската футболна конфедерация, Аржентинската футболна асоциация и няколко други национални федерации.

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