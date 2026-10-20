Реал Мадрид погна шест английски клуба, дължат милиони

Реал Мадрид настоява шест английски клуба да поемат значителна част от разходите по несъстоялия се проект за Европейска Суперлига. Става въпрос за сума от около 80 милиона евро, която испанският гранд възнамерява да потърси от Арсенал, Челси, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Тотнъм, съобщава The Athletic.

Финансовите претенции на Реал Мадрид са за покриване на вече направените организационни разходи

Претенциите на мадридчани са свързани с разходите по подготовката на турнира, който трябваше да промени европейския клубен футбол. Според информацията искането се основава на ангажиментите, поети от клубовете при присъединяването им към проекта. Всички участници са подписали споразумение между акционерите на холдинг, регистриран в Испания. Документът предвижда клубовете да притежават и управляват съвместно проекта. До момента разходите са били покривани от Реал Мадрид, Барселона и Ювентус.

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Европейската Суперлига беше обявена през април 2021 г., но идеята предизвика остра реакция сред фенове, организации и представители на футбола. Протестите доведоха до бързото оттегляне на част от първоначалните участници. Освен английските клубове, през следващите дни проекта напуснаха още Атлетико Мадрид, Интер и Милан. Ювентус се оттегли през 2023 г., а Барселона обяви напускането си през февруари 2026 г. Така Реал Мадрид остана последният клуб, който продължава да подкрепя идеята за турнира, макар той така и да не се състоя.

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