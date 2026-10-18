Родри заяви: Една от линиите на Барселона трябва да се подобри

Барселона изглежда недостижим на върха в Ла Лига, като след само 9 кръга вече има 5 точки преднина пред втория Атлетико Мадрид. Освен това, каталунците отбелязаха цели 39 гола. Но новото попълнение на "блаугранас" Родри вижда проблем в защитата на Барселона. След поредната убедителна победа - с 5:2 над Реал Бетис, халфът призова съотборниците си от защитната линия на отбора да подобрят представянето си.

Родри: "Допускаме доста голове"

Ето какво каза Родри след деветата поредна победа на Барселона: "Отборът показва своя атакуващ потенциал, но допускаме доста голове. Оттам може да дойде подобрението. Много съм щастлив и доволен от победата. Това е един от най-трудните терени в лигата. Те са в добър момент и изиграха страхотен мач. Щастлив съм за гола си, който ни даде спокойствие в момента, когато бяхме в най-лошата си форма". Испанецът пристигна на "Камп Ноу" през лятото, след като спечели Световното първенство с "ла фурия".

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Барселона е с пълен комплект точки

Барселона е на първо място в Ла Лига с пълен актив от 27 точки, като спечели всеки един от първите си 9 мача в испанския елит. При победата над Реал Бетис каталунците отбелязаха поне 5 гола в един мач от първенството за пети път от началото на сезона. Това се случи веднъж и в Шампионската лига. Следващите две срещи на Барселона ще бъдат изключително интересни - гостуване на ПСЖ в Шампионска лига и домакинство на Реал Мадрид в Ла Лига.

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