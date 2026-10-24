Роналдиньо се завръща във футбола: Ясно е кога ще играе в Италия

Повече от десетилетие след пенсионирането си, бразилската легенда Роналдиньо ще обуе отново футболни обувки в мач от трета италианска дивизия през следващия месец. Бившият футболист на ПСЖ, Барселона и Милан подписа с Равена изненадващо през юни, но все още не е играл за отбора от Серия C. В петък от клуба обявиха, че Роналдиньо, който за последно игра професионално през 2015 г., за Флуминензе, ще дебютира в дербито срещу Форли на 15 ноември.

Роналдиньо се завръща на футболната сцена

"Това е събитие, което ще насочи погледа на света към стадион "Бруно Бенели". Целият футболен свят смяташе, че е твърде хубаво, за да е истина, но вместо това сега можем официално да потвърдим грандиозно завръщане. Завръщането на магията, усмивката и таланта, които са пленили поколения фенове, независимо от тяхната лоялност към отбора или футболните им убеждения", се казва в изявление на Равена. Клубът се управлява от Игнацио Чиприани от ресторантската марка Чиприани, който каза, че е негова мечта 46-годишният бразилец да отбележи последния си гол в кариерата си за отбора.

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Роналдиньо изигра над 600 професионални срещи

Роналдиньо беше представен на феновете на бляскава церемония на плажа през август, малко преди началото на сезона. В професионалната си кариера Роналдиньо изигра близо 650 официални мача за клубове в родната си Бразилия, Мексико и Европа, като на Стария континент той се състезава за ПСЖ, Барселона и Милан. Той спечели златната топка през 2005 г., Шампионска лига през 2006 г., Копа Америка през 1999 г., Световното първенство през 2002 г. и още куп трофеи.

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