С хеттрик за Диас и гол №102 в 100 мача за Хари Кейн! Байерн Мюнхен разгроми Лайпциг

След две поредни равенства Байерн Мюнхен се развихри и нанесе звучен шамар на Лайпциг. Баварците постигнаха категоричен успех с 6:1 в мач от шестия кръг на германската Бундеслига. Голямата звезда на "Алианц Арена" тази вечер бе Луис Диас, който блесна с хеттрик и асистенция. По този начин баварците изравниха по точки Борусия Дортмунд на върха на класирането, но излязоха първи по голова разлика. Освен това, отборът на Венсан Компания вече има 18 гола у дома от началото на сезона, което е рекорд за германския шампионат.

Байерн разгроми Лайпциг у дома

Двубоят започна на високи обороти, като Лайпциг се опита да изненада Байерн в началото, но не сполучи. Постепенно домакините установиха контрол над топката и започнаха да обстрелват вратата на Мартин Вандервоорд. Натискът даде резултат, в 12-а минута, когато Луис Диас даде аванс на Байерн. Последваха неточни удари на колумбиеца и Дайо Упамекано, преди Александър Павлович да попадне в прегръдките на своите съотборници, след като удвои аванса на тима в червено. След това вратарят на "биковете" отрази удар на Исмаел Сайбари, преди да отбие топката в гредата след удар на Майкъл Олисе. В 34-а минута обаче нищо не помогна на Вандервоорд и той допусна и Майкъл Олисе да се разпише във вратата му. Така баварците се оттеглиха на почивката с класически аванс.

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Байерн не спря след почивката

Натискът на Байерн продължи от самото начало на второто полувреме. Две минути след като футболистите излязоха на терена, Хари Кейн асистира на Луис Диас за второто му попадение в срещата. След двете си асистенции капитанът на Англия Хари Кейн се разписа на свой ред за 5:0. Това бе неговият гол №102 в 100 мача в Бундеслигата. Домакините продължиха да атакуват и не след дълго Луис Диас запечата своя хеттрик. Четвърт час преди края Майкъл Олисе нацели гредата за втори път в мача. Струва си да се отбележи, че въпреки шестте гола, които допусна, вратарят на Лайпциг Мартин Вандервоод направи 11 важни спасявания, за да опази своя тим от по-голям разгром. В добавеното време резервата Андрия Максимович отбеляза почетното попадение за гостите.

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