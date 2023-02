Саудитски шеф охлади мераците на Русия за влизане в азиатския футбол

ФИФА и УЕФА забраниха на руските отбори да участват във всички техни надпревари след инвазията в Украйна миналия февруари и тъй като тези санкции все още са в сила, спекулациите се увеличават относно следващия ход на Руския футболен съюз. Според редица медийни публикации Русия се готви за транзиция към азиатския футбол.

Преминаването от Европа към Азия беше рекламирано и от шефа на Руския футболен съюз Александър Дюков като възможна опция, която да позволи на руския национален отбор и клубове да продължат международните си участия.

Saudi Arabia football chief Yasser Almisehal said the possibility of Russia switching to the Asian Football Confederation (AFC) would come only after an exhaustive examination of the implications.



🔗https://t.co/IsSEHoVb9W I #AFC I #Football pic.twitter.com/JIRPiEEeLH