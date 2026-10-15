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Сестрата на Роналдо заговори за предателство: Завръщането му в националния отбор е малко вероятно

15 октомври 2026, 14:47 часа 1628 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Сестрата на Роналдо заговори за предателство: Завръщането му в националния отбор е малко вероятно

Бъдещето на Кристиано Роналдо в националния отбор на Португалия става все по-несигурно след конфликта му със селекционера Жорже Жезус. Сестрата на петкратния носител на "Златната топка" Елма Авейро направи емоционално изказване, в което защити брат си и постави под сериозно съмнение възможността той отново да облече националната фланелка. Според нея отношенията между двете страни са достигнали до задънена улица.

"Когато си предаден, е много трудно да се върнеш към нормалното" 

Елма Авейро коментира ситуацията по време на публично събитие в Лисабон, на което присъства и самият Жорже Жезус. "Тъжна съм, защото обществеността в Португалия забравя бързо всичко постигнато в миналото. Оставам без думи, боли ме да гледам брат ми да преживява такова нещо. Той е сред хората, които най-малко заслужаваха подобно отношение", заяви сестрата на Роналдо.

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Кристиано Роналдо

Тя не скри песимизма си относно евентуалното завръщане на нападателя в националния отбор. "Шансовете да се завърне са по-скоро минимални. Мисля, че и двамата са засегнати от случилото се. Ситуацията в момента е в задънена улица. Когато си предаден, е много трудно да се върнеш към нормалното", добави Авейро.

Как се стигна до разрива между Роналдо и Жезус?

Напрежението избухна в края на септември, когато Роналдо остана неизползвана резерва при победата над Норвегия с 2:1 в Лигата на нациите, въпреки че беше изпратен да загрява. Впоследствие 41-годишният нападател напусна лагера на Португалия преди двубоя с Дания. Той обвини Жорже Жезус в нарушени обещания, но по-късно се извини на съотборниците си и заяви, че остава на разположение за националния отбор.

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Португалската футболна федерация започна дисциплинарно производство и временно отстрани Роналдо. Президентът на централата Педро Проенса обаче изрази надежда конфликтът да бъде разрешен, а Жезус също остави вратата отворена за завръщането на звездата.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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