Шаби Алонсо разкри подробности: Ясно е колко ще отсъства капитанът на Челси

Капитанът на Челси Рийс Джеймс ще отсъства от терените няколко седмици, заяви мениджърът Шаби Алонсо. Футболистът претърпя успешна лека операция на коляното вследствие на контузия, получена по време на тренировка. 26-годишният защитник се контузи преди победата на Челси с 5:1 над Борнемут на "Стамфорд Бридж" на 10 октомври. След триумфа "сините" заеха шестата позиция във Висшата лига с актив от 10 точки.

Шаби Алонсо: "Операцията премина успешно"

"Той искаше да направи силно завръщане след паузата за националните отбори, но по време на последната тренировка получи травма", каза Алонсо на пресконференция преди гостуването на лондончани срещу Евертън във Висшата лига в събота. "Искахме да подходим предпазливо и да изчакаме резултатите от изследванията. Операцията премина успешно. Не се ангажираме с конкретни срокове, но той ще бъде извън игра за няколко седмици", коментира специалистът. Според британски медии, Рийс Джеймс вероятно ще отсъства три месеца.

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Челси и Евертън се изправят в пряк сблъсък за петото място

Националът на Англия претърпя множество контузии през последните няколко сезона, а заради травма пропусна и последните мачове на представителния тим на родината си. Мачът на Челси с Евертън ще бъде директна битка за по-високо място в класирането на Висшата лига. "Карамелите имат равен брой точки със "сините", като заемат петата позиция в английския елит. От шестте мача, които до момента изиграха възпитаниците на Шаби Алонсо, те спечелиха 3, завършиха наравно в 1 и загубиха 2. За 6 срещи лондончани вкараха впечатляващите 15 гола, но и допуснаха много - 13.

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