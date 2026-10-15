Шампион на Висшата лига е съгласен да поеме Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед има големи проблеми, като записа 5 поредни мача без победа във всички турнири. Последният от тях беше загуба от Атлетико Мадрид във втория кръг на основната фаза на Шампионска лига. След поражението от "дюшекчиите" с 0:2, позицията на мениджъра на "червените дяволи" Майкъл Карик е под сериозен въпрос. А според британското издание "Сън", Антонио Конте е готов да поеме Ман Юнайтед, ако Карик освободи поста.

Антонио Конте вече заяви, че иска да поеме отбор в криза

Антонио Конте вече намекна, че би искал да поеме клуб с голяма история, който не изживява най-добрите си години. Ето какво каза той пред "The Athletic": "Ако отидеш в клуб, чиято история говори сама за себе си - история, изпълнена с трофеи, шампионски титли и победи, - можеш да почетеш тази история само по един начин: като имаш амбицията да върнеш клуба там, където му е мястото, ако в момента не е там, и да се бориш за тези цели". Италианският специалист е свободен от 2025 г. Тогава той напусна Наполи след спечелената титла от Серия А.

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Ман Юнайтед не дава сигнали за раздяла с Майкъл Карик

Въпреки все по-честите информации за съмнение около бъдещето на Майкъл Карик и готовността на Антонио Конте да поеме Манчестър Юнайтед, от ръководството на "червените дяволи" все още няма ясни сигнали да иска да се раздели с настоящия треньор. Обикновено Конте предпочита да поема отбори през лятото, за да може да направи нужната за стила си селекция. Освен това той набляга и на интензивните предсезонни подготовки, познати на Острова от престоите му в Челси и Тотнъм. Но явно сега италианецът е готов да направи компромис и да поеме Ман Юнайтед в средата на сезона.

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