След като беше изнесен на носилка: Световен шампион от Челси разкри колко време ще отсъства

В откриващия мач от седмия кръг на Висшата лига, Челси гостува на Евертън на "Хил Дикинсън". "Сините" водеха с 1:0, когато Джарад Брантуейт и Емилиано Мартинес се сблъсъкъха при борба за висока топка. Защитникът се изправи на крака, но вратарят трябваше да бъде изнесе на носилка. Впоследствие беше откаран в болница, където претърпя операция. С публикация в социалните мрежи Мартинес обяви, че се завръща след няколко седмици.

Емилиано Мартинес: "Най-важното е, че спечелихме"

Ето какво написа Емилиано Мартинест в публикация, която беше съпроводена от негови снимки в болницата: "Благодаря на всички за съобщенията. Операцията премина успешно. Най-важното е, че спечелихме и не допуснахме гол. След няколко седмици ще се завърнем". Световният шампион с Аржентина от 2022 г. се присъедини към Челси през летния трансферен прозорец. До този момент той изигра 6 мача за "сините", в които допусна 11 гола и запази една "суха мрежа". Срещу Евертън Мартинес беше заменен от Майк Пендърс, който е най-вероятният му заместник за следващите седмици.

Още: След ужасяващия инцидент: Световен шампион от Челси влезе в болница

Челси вкарва, но и допуска много

Челси заема четвъртото място във временното класиране във Висшата лига, като спечели 13 точки в 7 мача - 4 победи, 1 равенство и 2 загуби. "Сините" са вторият отборът в класацията за най-много отебелязани голове в първенството със 17. Но в същотот време са и третият тим по най-много допуснати голове във Висшата лига с 13.

Още: Ужасяваща контузия помрачи важна победа на Челси над пряк конкурент за топ 5