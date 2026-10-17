След ужасяващия инцидент: Световен шампион от Челси влезе в болница

В откриващия мач на седмия кръг от Висшата лига, Челси победи Евертън с 2:0 при гостуването си на "Хил Дикинсън". И двата гола вкара Педро Нето, но срещата беше помрачена от ужасяваща контузия. В средата на второто полувреме Джарад Брантуейт и Емилиано Мартинес се сблъскъха, което доведе до принудителна смяна за аржентинеца. По информация на медиите от Острова, вратарят е бил откаран в болница.

Емилиано Мартинес беше изнесен на носилка

Малко след като изтече час игра на "Хил Дикинсън", Челси вече водеше на Евертън с 1:0. "Карамелите" имаха едно от малкото си положения пред вратата на "сините" през второто полувреме. След центриране, в борба за топката, Джарад Брантуейт и Емилиано Мартинес се сблъскъха. Защитникът бързо се изправи на крака, но вратарят нямаше този късмет. Наложи се намеса на медицинския щаб на Челси и Мартинес беше изнесен на носилка и принудително сменен от Майк Пендерс след около 10-минутно забавяне на играта.

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Así fue el golpe que sufrió Emiliano 'Dibu' Martínez en el triunfo del Chelsea sobre el Everton https://t.co/puWy9kbcNo — ArnaIdo Fernandez (@fernandzarnaldo) October 17, 2026

Мартинес е откаран в болница

Според медиите на Острова, Емилиано Мартинес веднага е бил откаран в болница, за да му бъдат направени обствойни изледвания и да бъде подложен на нужното лечение. Аржентинецът беше в съзнание докато го изнасяха от терена, като по главата му имаше кръв, а в оите му личаха сълзи. В крайна сметка Челси спечели с 2:0, като и двете попадения реализира Педро Нето.

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