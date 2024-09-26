Спорт по телевизията днес – 26 септември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 26 септември 2024 година:
12:00 ч. Тенис: ATP 500: Токио, MAX Sport 3
14:00 ч. Тенис: ATP 500: Пекин, MAX Sport 1
15:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1
19:45 ч. Футбол: Малмьо – Рейнджърс, Лига Европа, bTV Action
19:45 ч. Футбол: Фенербахче - Юнион Сен Жилоа, Лига Европа, MAX Sport 3
20:00 ч. Футбол: Еспаньол – Виляреал, Ла Лига, MAX Sport 4
21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1
Много мачове в Лига Европа днес
21:45 ч. Футбол: Аякс – Бешикташ, Лига Европа, Ринг
22:00 ч. Футбол: Рома - Атлетик Билбао, Лига Европа, bTV Action
22:00 ч. Футбол: Селта - Атлетико Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол: Тотнъм – Карабах, Лига Европа, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Лион – Олимпиакос, Лига Европа, MAX Sport 2
22:00 ч. Футбол: Наполи – Палермо, Купа на Италия, MAX Sport 1