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Спорт по телевизията днес – 26 септември 2024 г.

26 септември 2024, 11:13 часа • 363 прочитания
Спорт по телевизията днес – 26 септември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 26 септември 2024 година:

12:00 ч. Тенис: ATP 500: Токио, MAX Sport 3

14:00 ч. Тенис: ATP 500: Пекин, MAX Sport 1

15:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1

19:45 ч. Футбол: Малмьо – Рейнджърс, Лига Европа, bTV Action

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19:45 ч. Футбол: Фенербахче - Юнион Сен Жилоа, Лига Европа, MAX Sport 3

20:00 ч. Футбол: Еспаньол – Виляреал, Ла Лига, MAX Sport 4

21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1

Много мачове в Лига Европа днес

Лига Европа

21:45 ч. Футбол: Аякс – Бешикташ, Лига Европа, Ринг

22:00 ч. Футбол: Рома - Атлетик Билбао, Лига Европа, bTV Action

22:00 ч. Футбол: Селта - Атлетико Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол: Тотнъм – Карабах, Лига Европа, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Лион – Олимпиакос, Лига Европа, MAX Sport 2

22:00 ч. Футбол: Наполи – Палермо, Купа на Италия, MAX Sport 1

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа ATP Пекин Купа на Италия
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