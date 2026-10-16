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Световен шампион с Испания: "Атакуваха автобуса с бомби, имам късмет, че съм жив"

16 октомври 2026, 18:16 часа 977 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Световен шампион с Испания: "Атакуваха автобуса с бомби, имам късмет, че съм жив"

Микел Мерино стана световен шамоион с Испания, като вкара 2 гола, които бяха много важни за родината му. И двете му попадения донесоха победата на "ла фурия" - на 1/8-финалите срещу Португалия и на 1/4-финалите срещу Белгия. А малко преди това той спечели Висшата лига с Арсенал. Но самият той призна, че има късмет, че е оживял, за да преживее тези моменти. Пред "The Players’ Tribune" той разказа за убасяващ случай от времето му в Борусия Дортмунд. Докато отборът е пътувал с автобуса за мач от Шампионкса лига, е бил атакуван с 3 бомби.

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Микел Мерино: "Чу се оглушителен шум, а след това..."

Ето каво разказа Микел Мерино: "Имам късмет, че съм жив. Бях на 20 години и играех за Борусия Дортмунд, когато атакуваха автобуса ни с три бомби, докато пътувахме към мач от Шампионската лига. Чу се оглушителен шум, а след това си спомням как автобусът едва не се преобърна. Обърнах се назад и видях кръв по пода. Дим, крясъци. Спомням си как същата вечер бях в болницата и чаках Марк Бартра, чиято китка беше тежко потрошена.

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Микел Мерино

"Затова седнах там"

На следващия ден някой ми разказа, че огромно парче шрапнел се било забило в облегалката за глава на седалката до тази на Марк. Седалката, на която обикновено седях аз. Но този ден тя беше празна. Краката ми бяха малко натежали, а предните седалки можеха да се накланят назад. Затова седнах там. И може би именно това е спасило живота ми".

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Шампионска лига Борусия Дортмунд Микел Меринo
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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