Точно преди 20 години: На България ѝ вкараха голям шедьовър на ЕВРО турнир (ВИДЕО)

Точно преди 20 години Швеция разгромява България с 5:0, за да изравним срамен антирекорд. Един от головете обаче е истински шедьовър - и продължава да се върти и припомня в интернет пространството. Става въпрос за гениалното попадение на Хенрик Ларсон.

Звездата на Швеция матира българската врата след невероятен плонж, засичайки топката с глава. Ларсон вкарва два гола в рамките на две минути, за да пречупи духа на българския отбор. Това е и първият мач за България на Евро 2004. След тежкото поражение идват нови две загуби, с което българското участие приключва.

